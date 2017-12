Paul Schreyer und die NachDenkSeiten

In den vergangenen Wochen hatte ich an dieser Stelle in zwei Beiträgen die Kontroverse zwischen der Redaktion der NachDenkSeiten (NDS) und ihrem Mitarbeiter Paul Schreyer kommentiert – hier und hier. Es handelt sich aus meiner Sicht um eine notwendige Debatte, und mit meinen Veröffentlichungen wollte ich (wie einige andere Autoren und NDS-Leser auch) dazu beitragen, sie in eine konstruktive Richtung zu lenken. Das ist leider misslungen. Gestern haben die NDS ihre mehrjährige Zusammenarbeit mit Paul Schreyer beendet.

Der betroffene Autor hat diese – aus meiner Sicht fatale – Entscheidung heute auf seinem Blog wie folgt kommentiert:

Seit dem Frühjahr 2016 gehöre ich zum Team der NachDenkSeiten. Ich schreibe hin und wieder Artikel für das Portal und stelle einmal die Woche die „Hinweise des Tages“ zusammen, eine Art Presseschau, die jeden Wochentag ein anderer Redakteur betreut und wo das politische Tagesgeschehen kritisch kommentiert wird. Damit ist es nun leider vorbei. Die Redaktion der NachDenkSeiten teilte mir gestern mit, die Zusammenarbeit mit mir zu beenden.

In einer gemeinsamen E-Mail werfen mir Albrecht Müller und Jens Berger vor, „Stimmungsmache“ gegen die NachDenkSeiten zu betreiben, was eine weitere Mitarbeit unmöglich mache. Sie beziehen sich dabei auf meine Stellungnahme zur Löschung und anschließenden Wiedereinstellung eines Artikels von mir. –>Weiterlesen