Franz von Assisi und der Hygienestaat

Bis er Mitte zwanzig war, führte Franz von Assisi, der heilige Franziskus, nach eigenem Bekenntnis ein Leben in Sünde. In jener verlorenen Zeit erschien es ihm zum Beispiel „gar bitter, Aussätzige zu sehen“. Nach seiner Wendung zu Gott änderte sich dies grundlegend: „… der Herr selbst führte mich unter sie [die Aussätzigen], und ich tat Barmherzigkeit an ihnen. Und beim Scheiden von ihnen wurde mir das, was mir bitter schien, in Süßigkeit des Geistes und des Körpers verwandelt.“

Der Theologe und Kirchenhistoriker Walter Nigg hat Franz von Assisis Begegnung mit den Aussätzigen in einem erstmals 1947 publizierten Essay beschrieben:

„Die Leprosen hatten Franziskus von jeher Ekel und Grauen eingeflößt. Der Anblick ihrer verfaulten Glieder weckte in ihm einen solchen Widerwillen, dass es ihm bitter war, sie anzusehen, und noch schwerer ertrug der gepflegte junge Mann ihren stinkenden Geruch. Der Aussatz war für Franziskus in seinen Jünglingsjahren nicht wie für das Mittelalter eine ‚heilige Krankheit‘; er empfand nur den denkbar größten Abscheu vor den von ihm betroffenen Menschen. Er ging den Aussätzigen grundsätzlich aus dem Weg. Auf zwei Meilen Entfernung hielt er sich mit der Hand die Nase zu, wenn er einem begegnete.

Dieses Grauen ist durchaus begreiflich, denn den Anblick der furchtbar entstellten Gestalten kann man sich nicht schrecklich genug vorstellen. Da geschah es einst, dass Franziskus sich auf einem einsamen Spazierritt in der Nähe von Assisi unerwartet einem solch schauerlich zugerichteten Menschen gegenüber sah, sich bei ihm wieder spontan die heftigsten Ekelgefühle regten. Er war gerade im Begriffe umzukehren, als er unschlüssig noch ein wenig zauderte und sich dann überwindend entschloss, von seinem Pferde zu steigen.

In eine neue Situation geraten, von der Franziskus das Gefühl bekam, ‚der Herr selbst habe ihn dahin geführt‘, gab er, von Mitleid übermannt, diesem von Gott geschlagenen Mann seine Geldbörse. Und nicht genug damit. Es geschah noch etwas ganz Unerwartetes. Sein ablehnendes Widerstreben niederkämpfend, umarmte er plötzlich den Aussätzigen und ‚küsste ihn‘ mit glühender Inbrunst.

Bei der Betrachtung dieses Vorganges wagt man kaum zu atmen. Mit einer beinahe übermenschlichen Selbstüberwindung hatte der noch im Weltleben befangene Franziskus den ersten Sieg über sich errungen, und er empfand ihn auch als eines seiner freudigsten Erlebnisse. Die mühsam erkämpfte Selbstverleugnung ausnutzend, begab er sich wenige Tage darauf ins Hospital der Aussätzigen, wusch mit eigener Hand den Eiter von den schwärenden Wunden und ließ sich wiederum ungeachtet der übelriechenden Fäulnis zuletzt nicht davon abhalten, ihnen ‚Hand und Mund zu küssen‘.

Dieses Berühren der Aussätzigen mit den Lippen … hat nichts mit einer krankhaften Neigung des Heiligen zu tun. Wohl aber zertrümmert es die rührselige Franziskus-Schwärmerei mit einem Schlag. … Die … rätselhafte Fremdheit des Franziskus kommt einem bei dieser küssenden Gebärde überwältigend zum Bewusstsein. Der heutige Mensch kann sie mit seinem natürlichen Lebensgefühl kaum zusammenbringen. Und doch schaut man wie gebannt auf diese ‚Barmherzigkeit, die er an ihnen tat‘. Auf alle Fälle kommt man Franziskus innerlich nur nahe, wenn man geistig bereit ist, mit ihm den schweren Gang zu den ekelerregenden Aussätzigen anzutreten. Das ist der erste Engpass, durch den jede ernsthafte Begegnung mit diesem Heiligen hindurchgehen muss, wenn sie erneuernde Kräfte entbinden will.“

***

Franz von Assisi wirkte bis 1226. Er lebte in einer Zeit, die wir oft und herablassend als „finsteres Mittelalter“ bezeichnen und von der wir annehmen, dass sie in denkbar schärfstem Kontrast zu unserem ach so aufgeklärten 21. Jahrhundert stehe.

An Franz von Assisi kann man erkennen, wie weit es mit uns gekommen ist. Man stelle sich vor, der Namensgeber des amtierenden Papstes lebte noch unter uns. Mit einem Gefährder wie ihm würde der Hygienestaat nicht lange fackeln. Er hätte diesen großen Heiligen beizeiten verhaftet oder zumindest in Quarantäne gesteckt. Und die gesichtslose Maskengesellschaft hätte ihn längst zum Aussätzigen erklärt – und abgeschoben.